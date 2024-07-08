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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:14 GMT

    رئيس الوزراء السلوفاكي يقوم بأول جولة خارج العاصمة بعد محاولة اغتياله

    قام رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اليوم الاثنين بأول جولة له خارج العاصمة براتيسلافا منذ استئناف مهامه بعد محاولة اغتياله.

    رئيس الوزراء السلوفاكي يقوم بأول جولة خارج العاصمة بعد محاولة اغتياله
    Globallookpress

    وزار فيتسو مزرعة تقع إلى شمال شرقي العاصمة مع وزير الزراعة ريتشارد تاكاش للتحقق من محصول الحبوب.

    وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إن "سلوفاكيا ليست مستعدة لرفع الحظر على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا" وشكر المزارعين على عملهم.

    وكانت هذه أول جولة رسمية لفيتسو خارج العاصمة منذ محاولة اغتياله في 15 مايو.

    وذكر رئيس وزراء سلوفاكيا قبل أيام قليلة أنه كان يود بشدة أن ينضم إلى رئيس هنغاريا فيكتور أوربان خلال زيارته إلى موسكو وكييف، لكنه يحتاج إلى موافقة طبيبه وجاءت تصريحاته في العاصمة براتيسلافا خلال مراسم الاحتفال بالعطلة الرسمية في سلوفاكيا المخصصة للقديسين سيريل وميثوديوس أثناء أول ظهور علني لفيتسو منذ محاولة اغتياله.

    يذكر أن روبرت فيتسو تعرض في يوم 15 مايو لمحاولة اغتيال بعدة طلقات وتم اعتقال الرجل الذي أطلق النار عليه في مكان الحادث فور الهجوم وتم الكشف عن هويته، حيث تبين أنه الكاتب يوراي تسينتولا البالغ 71 عاما من العمر وهو أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

    المصدر: "أسوشيتد برس"

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