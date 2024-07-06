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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 21:43 GMT

    "لو سمح لي الطبيب لانضممت إلى أوربان في موسكو".. أول ظهور لفيتسو بعد محاولة اغتياله

    ذكر رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أنه كان يود بشدة أن ينضم إلى رئيس هنغاريا فيكتور أوربان خلال زيارته إلى كييف وموسكو، لكنه يحتاج إلى موافقة طبيبه.

    جاء ذلك في العاصمة براتيسلافا خلال مراسم الاحتفال بالعطلة الرسمية في سلوفاكيا المخصصة للقديسين سيريل وميثوديوس، أثناء أول ظهور علني لفيتسو منذ محاولة اغتياله في مايو الماضي.

    وقال فيتسو: "سامحني على صراحتي، وأود أن أعرب عن امتناني لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لأنه لم يتردد في الذهاب إلى كييف وموسكو. لو سمح لي طبيبي، لوددت بشدة الانضمام إليه".

    وقام رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بزيارة إلى موسكو أمس الجمعة قادما من كييف، حيث أجرى المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار "مهمته للسلام" في أوكرانيا. 

    يذكر أن روبرت فيتسو تعرض في يوم 15 مايو لمحاولة اغتيال بعدة طلقات. وتم اعتقال الرجل، الذي أطلق النار عليه في مكان الحادث فور الهجوم. وتم الكشف عن هويته، حيث تبين أنه الكاتب يوراي تسينتولا البالغ 71 عاما من العمر، وهو أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

    المصدر: رابتلي

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