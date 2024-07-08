جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" عن محافظ منطقة ماتشكا كوراي كوتشخان الذي قال: "لقد تبادلنا الأفكار حول ضرورة جعل قاعدة (الناتو) منطقة جذب سياحي، وسنقدم المشروع المعد إلى وزارة الثقافة والسياحة. وسيتم نقل القاعدة في المستقبل القريب تحت سيطرة الولاية، وسنعمل على جعل طرابزون منطقة جذب سياحي جديدة".

إقرأ المزيد تركيا.. تعديلات وزارية تشمل حقيبتي الصحة والبيئة

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن كوتشخان قوله إن هناك خططا لاستخدام القاعدة كموقع سياحي منذ 2017 و2021، إلا أن المشروع لم يتقدم منذ ذلك الحين.

وكانت قاعدة الرادار التابعة لـ "الناتو" في منطقة ماتشكا بمحافظة طرابزون على البحر الأسود تستخدم من قبل الحلف في ذروة الحرب الباردة بسبب قربها من الاتحاد السوفيتي، وتم التخلي عنها منذ عام 2010. وفي الأسبوع الماضي زار عدد من النواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم هذه القاعدة.

المصدر: نوفوستي