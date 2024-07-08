وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

ردا على محاولات نظام كييف الإضرار بمواقع الطاقة والاقتصادية الروسية، وجهت قواتنا ضربة مركّبة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى لمواقع الصناعة العسكرية الأوكرانية وقواعد الطيران الحربي.

عززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها وصدت 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 260 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات له.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وكبدت العدو 495 قتيلا ودبابة، ومدافع غربية وأسلحة ودمرت 3 مستودعات للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وبلغت خسائر العدو 570 عسكريا ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 5 هجمات وتكبيد العدو 385 قتيلا ودبابة "أبرامز" أمريكية ومدافع وأسلحة غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وتم صد هجوم واحد وبلغت خسائر العدو 140 عسكريا ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 90 عسكريا ودمرت له مدافع غربية.

تم تدمير 3 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية والقضاء على 10 خبراء أجانب أشرفوا عليها.

إسقاط 5 صواريخ "هيمارس" أمريكية و4 قنابل "هامير" فرنسية موجهة.

إسقاط 30 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية