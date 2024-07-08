وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "عاجل الى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق الصبرة، الرمال، تل الهوا والدرج في بلوكات 687 – 688 – 690 – 693 – 702 – 703 – 704 - 705 – 724 – 725- 777- 783- 784- 835.

الجيش الإسرائيلي

وأضاف: "من أجل أمنكم.. عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى مآوي دير البلح في المنطقة الإنسانية".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجم في الوقت الحالي أهدافا عسكرية وسط قطاع غزة، وأنه أخطر السكان والنازحين بضرورة مغادرة بعض أحياء القطاع قبل الهجوم بساعات.

المصدر: RT