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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 11:36 GMT

    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مناطق في قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورا (صورة)

    وجه الجيش الإسرائيلي في ثاني نداء له في أقل من 24 ساعة تحذيرا عاجلا لجميع السكان والنازحين في مناطق الصبرة والرمال وتل الهوا والدرج في غزة بإخلائها.

    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مناطق في قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورا (صورة)
    Globallookpress

    وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "عاجل الى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق الصبرة، الرمال، تل الهوا والدرج في بلوكات 687 – 688 – 690 – 693 – 702 – 703 – 704 - 705 – 724 – 725-  777-  783-  784-  835.

    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مناطق في قطاع غزة بإخلاء منازلهم فورا (صورة)
    الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يطالب سكان بقطاع غزة بإخلاء مناطقهم فورا

    وأضاف: "من أجل أمنكم.. عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى مآوي دير البلح في المنطقة الإنسانية".

    وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجم في الوقت الحالي أهدافا عسكرية وسط قطاع غزة، وأنه أخطر السكان والنازحين بضرورة مغادرة بعض أحياء القطاع قبل الهجوم بساعات.

    المصدر: RT

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