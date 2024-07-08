ويوم أمس أخطر الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين المتواجدين في مناطق التفاح، البلدة القديمة، والدرج في بلوكات: 604-606، 608، 609 من أجل مغادرة أماكنهم.

الجيش الإسرائيلي

وبرّر إعلان الجيش الإسرائيلي هذه الإخطارات بأنها من أجل "أمن وسلامة هؤلاء السكان".

وخاطبهم في بيان له "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة".

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الـ10 حيث وسّع الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مختلف مناطق القطاع مرتكبا المزيد من المجازر بحق العائلات والمدنيين.

المصدر: RT