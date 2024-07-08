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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 05:48 GMT

    الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية وسط قطاع غزة (صورة)

    أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تهاجم في الوقت الحالي أهدافا عسكرية وسط قطاع غزة، وأنه أخطر السكان والنازحين بضرورة مغادرة بعض أحياء القطاع.

    الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية وسط قطاع غزة (صورة)
    الجيش الإسرائيلي

    ويوم أمس أخطر الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين المتواجدين في مناطق التفاح، البلدة القديمة، والدرج في بلوكات: 604-606، 608، 609 من أجل مغادرة أماكنهم.

    الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية وسط قطاع غزة (صورة)
    الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يهاجم في وسط قطاع غزة بعد إبلاغ المدنيين بالمغادرة

    وبرّر إعلان الجيش الإسرائيلي هذه الإخطارات بأنها من أجل "أمن وسلامة هؤلاء السكان".

    وخاطبهم في بيان له "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المآوي المعروفة في غرب مدينة".

    هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الـ10 حيث وسّع الجيش الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية والبحرية على مختلف مناطق القطاع مرتكبا المزيد من المجازر بحق العائلات والمدنيين.

    المصدر: RT

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