مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 08:56 GMT

    "واللا": ليبرمان يدعو لتوجيه ضربة نووية لإيران

    انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان بشدة سلوك الحكومة الإسرائيلية تجاه طهران، داعيا إلى شن هجوم نووي على إيران.

    Globallookpress

    وقال ليبرمان في مقابلة على إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم الاثنين فيما يخص الملف النووي الإيراني إنه "على إسرائيل التوقف عن التعامل مع أتباع إيران حركة "حماس" و"حزب الله" والتركيز على مصدر المشكلة".

    وأضاف: "إسرائيل يجب أن تستخدم كل القدرات المتاحة يجب أن نهزم برنامج إيران النووي لقد بدأت الولايات المتحدة حربا عالمية ثانية ضد اليابان ولم يسأل أحد من الذي انتصر".

    وتابع أن "الصمت في مواجهة نشاط إيران النووي يفسر على أنه ضعف ويمنحهم المزيد من الحافز ولديهم ثقة زائدة في أنفسهم وهناك شعور بالحرج في إسرائيل، ولا أحد يشرح لهم ماذا ننتظر وماذا نتوقع ولا نتعامل مع مصدر المشكلة (إيران) وكان ينبغي أن نطرح هذا الأمر على الطاولة ونطالب الجيش بوضع خطة ويجب أن نعيد الشعور بالأمن والردع ".

    وانتقد وزير الدفاع السابق الحكومة بشدة فيما يتعلق بسير الحرب في غزة قائلا "ما يجب أن نفهمه هو أن لدينا قيادة لم تستوعب ولا تفهم ما حدث في 7 أكتوبر القيادة عالقة في واقع 6 أكتوبر".

    وأردف: "ليس لدينا أي فكرة عن كيفية إنهاء الحرب لقد تمكنوا من جرنا إلى حرب استنزاف بلا هدف ولا يمكن هزيمة "حماس" و"حزب الله" دون هزيمة إيران ويجب علينا أن نهزم برنامجهم النووي".

    وتابع أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستغرق بعض الوقت وليس لديه أي فكرة عما يجب فعله وعمق "حماس" و"حزب الله" هو إيران".

    وذكر في المقابلة: "كان علينا أن نضع خطة رئيسية على الطاولة لكيفية إرباكهم والحقائق تشير إلى أن قيادتنا لم تستوعب الأمر".

    وفيما يتعلق بالتحالف مع الدول الغربية قال: "أعتقد أن مثل هذا الشيء لن يؤدي إلا إلى تقييدنا ورغم أنهم ساعدونا إلا أنهم غير قادرين على إيقاف أي شيء". 

    المصدر: "واللا" العبري

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    مال وأعمال

    NY: إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خوفا من ارتفاع النفط