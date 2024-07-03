وأضاف ليبرمان خلال مقابلة صحفية يوم الأربعاء على قناة "12" العبرية: "حان الوقت لوقف الغموض وأنه ليس هناك وقت للإجراءات التقليدية".

إقرأ المزيد ليبرمان: إسرائيل تخسر الحرب والردع تراجع إلى الصفر

وأفاد الوزير السابق بأنه يتعين على تل أبيب استخدام كل الوسائل المتاحة لها.

وصرح عضو الكنيست: "علينا أن نوقف سياسة الغموض ويجب أن تكون اللغة المطروحة على الطاولة واضحة.. ما هو مطروح على الطاولة هو مستقبل هذا الشعب ومستقبل إسرائيل".

وفي بداية المقابلة في برنامج "واجه الصحافة" أشار ليبرمان إلى الحرب في غزة والجبهة الشمالية، حيث أكد أن الحرب الحقيقية التي تدور رحاها هي في حكومة الحرب.

وتابع قائلا: "داخل غزة نرى خلطا وفي الشمال نرى الاستسلام والإذلال، والحرب الوحيدة الدائرة هي داخل حكومة الحرب بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء والعكس، بين غانتس ونتنياهو والعكس صحيح".

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، قال ليبرمان "أنا مندهش من سلوكنا.. كوزير للخارجية ووزير للدفاع ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، كانت لدي خلافات قليلة مع الإدارة الأمريكية، لكنني كنت أعرف دائما كيف أديرها في غرفة مغلقة، ولم أحول أي مشكل إلى خلاف كبير ومشاجرة عامة علنية".

وفي الشهر الماضي هاجم عضو الكنيست ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووصفهم بـ"الخاسرين" ودعاهم إلى الاستقالة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، قوله إن "إسرائيل تخسر الحرب في غزة"، مشددا على أن "الردع الإسرائيلي تراجع إلى الصفر".

وقال ليبرمان إن إدارة وزير الدفاع يوآف غالانت للحرب فاشلة ويتحمل المسؤولية مباشرة بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أنه مع غياب خطة واضحة للحرب الإحباط موجود لدى الجنود والضباط في رفح والحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال.

المصدر: وسائل إعلام عبرية