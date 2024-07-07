وجاء في البيان الصحافي: "في اليوم السابق، كانت نتيجة اختبار الرجل الثاني (في البيت الأبيض) إيجابية لفيروس كوفيد – 19 بعد أن عانى من أعراض خفيفة".

وأشارت الخدمة الصحافية إلى أن نتيجة اختبار نائبة الرئيس كامالا هاريس للمرض نفسه جاءت سلبية.

وقبل يومين من تشخيص المرض، حضر إيمهوف وهاريس إطلاق الألعاب النارية في الرابع من يوليو أثناء وقوفهما في شرفة البيت الأبيض بجوار جو بايدن وأفراد عائلته.

هذا ومن المقرر أن يحضر الرئيس جو بايدن أنشطة في نطاق حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا يوم الأحد.

المصدر: RT