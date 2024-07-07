مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 21:40 GMT

    تشخيص إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19 بعد لقائه الرئيس جو بايدن

    أعلنت الخدمة الصحافية لدوغلاس إيمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أنه أصيب بفيروس كورونا بعد يومين من ظهوره علنا بجوار الرئيس جو بايدن.

    تشخيص إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19 بعد لقائه الرئيس جو بايدن
    AP

    وجاء في البيان الصحافي: "في اليوم السابق، كانت نتيجة اختبار الرجل الثاني (في البيت الأبيض) إيجابية لفيروس كوفيد – 19 بعد أن عانى من أعراض خفيفة".

    وأشارت الخدمة الصحافية إلى أن نتيجة اختبار نائبة الرئيس كامالا هاريس للمرض نفسه جاءت سلبية.

    وقبل يومين من تشخيص المرض، حضر إيمهوف وهاريس إطلاق الألعاب النارية في الرابع من يوليو أثناء وقوفهما في شرفة البيت الأبيض بجوار جو بايدن وأفراد عائلته.

    هذا ومن المقرر أن يحضر الرئيس جو بايدن أنشطة في نطاق حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا يوم الأحد.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا