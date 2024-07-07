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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 20:24 GMT

    تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

    أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف تدمير ست طائرات أوكرانية مسيرة فوق مناطق مختلفة من المقاطعة خلال اليوم.

    تدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
    Sputnik

    وكتب سميرنوف في حسابه على "تليغرام": "قامت أنظمة الحرب الإلكترونية في المناطق الحدودية خلال النهار بتدمير وتحييد ست طائرات أوكرانية مسيرة".

    وذكر سميرنوف تعرض مزرعة أوليشنيا التابعة لمنطقة سوجان، وقرية كورينيفو التابعة لمنطقة كورينيفو، وقرية إليزافيتوفكا، وبلدتي تيتكينو وكراسنوأكتيابرسكي التابعتين لمنطقة غلوشكوفسكي للقصف عدة مرات، دون وقوع إصابات.

    وأشار سميرنوف إلى أن "أضرارا لحقت بخط الكهرباء في بلدة ميدفيجييه، ما أدى لحدوث نقص جزئي في إمدادات الطاقة في قرية سيرجييفكا وقرية إليزافيتوفكا وبلدة بوليتوتدييلسكي".

    وأضاف: "تم إسقاط قذائف من مسيرات أوكرانية وحدثت هجمات بطائرات كاميكازي مسيرة بالقرب من قرى ساماركا وسيرغييفكا وبلدات تيوتكينو وميدفيجييه وقرية إليزافيتوفكا التابعة لمنطقة غلوشكوفسكي وقرية ميلايفكا التابعة لمنطقة بيلوفسكي وقرية إيسكرا التابعة لمنطقة خوموتوفسكي وقرية نيكولاييفو داريينو التابعة لمنطقة سوجانسكي، دون وقوع إصابات".

    وتنفذ قوات كييف هجمات شبه يومية بالمسيرات والصواريخ على المواقع المدنية والبنية التحتية في المناطق الروسية.

    وعلى خلفية هذه الهجمات، أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن الحدود الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

    المصدر: RT

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