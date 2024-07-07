وأشار إلى أن أنظمة باتريوت المضادة للطائرات أثبتت عدم قدرتها على التصدي للصواريخ الروسية فرط الصوتية.

وكتب دوتكوم عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: " 2 مليار دولار من أموال الضرائب الأمريكية تذهب أدراج الرياح في ضربة واحدة، فأنظمة باتريوت الأمريكية هدف أساسي للروس، كما أن هذه الأنظمة أثبتت عجزها عن التصدي للصواريخ الروسية فرط الصوتية".

وأشار إلى أن لاتحاد الأوروبي بأكمله لديه أقل من 100 نظام باتريوت متبقٍّ، مضيفا: "ربما يتوجب علينا التوقف عن إلقاء مليارات الدولارات في ثقب أسود".

$2 billion in US taxpayer money go up in smokes in a single strike. US Patriot systems are priority targets for the Russians and they are defenseless against hypersonic missiles. The entire EU has less than 100 Patriot systems left. Maybe stop throwing billions into a black hole? https://t.co/TI7YerDfOs — Kim Dotcom (@KimDotcom) July 7, 2024

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم مشاهد لتدمير صواريخ "إسكندر" بطارية "باتريوت" أمريكية ورادار "جيراف" سويديا لقوات كييف في قرية يوجنويه بمقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود.

وقال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية غير قادرة على تزويد أوكرانيا بحماية موثوقة من القنابل الجوية الموجهة التي تستخدمها روسيا.

المصدر: RT