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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 18:41 GMT

    كيم دوتكوم يتحدث عن فشل أنظمة "باتريوت" الأمريكية بالتصدي للصواريخ الروسية فرط الصوتية

    أكد رجل الأعمال والمالك السابق لأكبر منصة لتبادل الملفات Megaupload كيم دوتكوم، على ضرورة وقف إمدادات منظومات صواريخ باتريوت إلى كييف كونها أثبتت عدم فعاليتها ضد الصواريخ الروسية.

    كيم دوتكوم يتحدث عن فشل أنظمة
    U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea

    وأشار إلى أن أنظمة باتريوت المضادة للطائرات أثبتت عدم قدرتها على التصدي للصواريخ الروسية فرط الصوتية.

    وكتب دوتكوم عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: " 2 مليار دولار من أموال الضرائب الأمريكية تذهب أدراج الرياح في ضربة واحدة، فأنظمة باتريوت الأمريكية هدف أساسي للروس، كما أن هذه الأنظمة أثبتت عجزها عن التصدي للصواريخ الروسية فرط الصوتية".

    وأشار إلى أن لاتحاد الأوروبي بأكمله لديه أقل من 100 نظام باتريوت متبقٍّ، مضيفا: "ربما يتوجب علينا التوقف عن إلقاء مليارات الدولارات في ثقب أسود".

    ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم مشاهد لتدمير صواريخ "إسكندر" بطارية "باتريوت" أمريكية ورادار "جيراف" سويديا لقوات كييف في قرية يوجنويه بمقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود.

    وقال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية غير قادرة على تزويد أوكرانيا بحماية موثوقة من القنابل الجوية الموجهة التي تستخدمها روسيا.

    المصدر: RT

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