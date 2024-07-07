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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 13:29 GMT

    "بوليتيكو": بلدان "الناتو" تشعر بثقة أكبر في قدرتها على التعامل مع ترامب

    كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن بلدان "الناتو" تشعر بثقة أكبر في قدرتها على التعامل مع دونالد ترامب في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

    AP

    وأضافت الصحيفة أن عودة ترامب أصبحت أهم موضوع للقاءات شهرية لسفراء الدول الأوروبية في واشنطن، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه في إحدى هذه الاجتماعات سأل ممثل إحدى الدول زملاءه عما إذا كانوا يبحثون أشياء غبية.

    ونقلت عن تصريحه قوله: "هل يمكننا حقا الاستعداد للقاء مع ترامب أم أنه من الأفضل بالنسبة لنا أن ننتظر ونرى كيف سيكون الواقع الجديد؟"
    وتعتقد وسائل الإعلام الأمريكية أن خطاب بايدن في المناظرة الأولى مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي جرت في ليلة 28 يونيو الماضي في أتلانتا فشل.

    وبعد ذلك بدأ الساسة والصحفيون الأمريكيون في التحدث عن احتمال تخلي الديمقراطيين عن ترشيح بايدن واستبداله بمرشح آخر. ومن الممكن أن يحدث ذلك في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقرر إجراؤه في أغسطس القادم.
    ومن المتوقع أن تجري المناظرة الثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر المقبل.

    المصدر: نوفوستي

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