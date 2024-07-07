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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 05:49 GMT

    رئيس جمهورية صرب البوسنة يؤكد أن بلاده لن تنضم إلى "الناتو"

    أكد رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك أن بلاده لن تنضم إلى حلف "الناتو"، وأن برلمان البلاد لن يجمع أبدا على الالتحاق بهذا الحلف.

    رئيس جمهورية صرب البوسنة يؤكد أن بلاده لن تنضم إلى
    Globallookpress

    وقال دوديك لوكالة "نوفوستي": "سأكون واضحا للغاية - البوسنة والهرسك لن تنضم إلى الناتو، ومع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والقوانين التي يجب على البرلمان اتخاذها بهذا الصدد على أساس الأغلبية فإن ذلك يعني أن هذا الاتفاق لا يمكن ولن يتحقق".

    وأضاف: "إن الصرب لن ينسوا أبدا معاناة المدنيين الأبرياء، ولهذا السبب لن نعطي موافقتنا أبدا على انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي.

    يشار إلى أن غارات "الناتو" الجوية على يوغوسلافيا، استمرت من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999. وأسفرت عن مقتل أكثر من 2500 شخص بينهم 87 طفلا، وأضرار بقيمة 100 مليار دولار.

    وفي 8 أبريل الماضي، قال عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك عن "البوشناق" دينيس بيسيروفيتش، في اجتماع مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الهدف الاستراتيجي للبوسنة والهرسك هو الانضمام إلى الحلف.

    المصدر: نوفوستي

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