إقرأ المزيد رئيس جمهورية صرب البوسنة: بوتين أوقف محاولة الغرب تقسيم روسيا إلى 5 أجزاء

وقال دوديك لوكالة "نوفوستي": "سأكون واضحا للغاية - البوسنة والهرسك لن تنضم إلى الناتو، ومع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والقوانين التي يجب على البرلمان اتخاذها بهذا الصدد على أساس الأغلبية فإن ذلك يعني أن هذا الاتفاق لا يمكن ولن يتحقق".

وأضاف: "إن الصرب لن ينسوا أبدا معاناة المدنيين الأبرياء، ولهذا السبب لن نعطي موافقتنا أبدا على انضمام البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي.

يشار إلى أن غارات "الناتو" الجوية على يوغوسلافيا، استمرت من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999. وأسفرت عن مقتل أكثر من 2500 شخص بينهم 87 طفلا، وأضرار بقيمة 100 مليار دولار.

وفي 8 أبريل الماضي، قال عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك عن "البوشناق" دينيس بيسيروفيتش، في اجتماع مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الهدف الاستراتيجي للبوسنة والهرسك هو الانضمام إلى الحلف.

المصدر: نوفوستي