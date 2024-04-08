عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك: هدفنا الاستراتيجي هو الانضمام إلى الناتو

قال عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك عن البوشناق دينيس بيسيروفيتش، في اجتماع مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الهدف الاستراتيجي للبوسنة والهرسك هو الانضمام إلى الحلف.

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واستقبل أمين عام الناتو في بروكسل، اليوم الاثنين، بيسيروفيتش عضو هيئة الرئاسة الجماعية، الرئيس الثلاثي للبوسنة والهرسك.

وأضاف بيسيروفيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع ستولتنبرغ: "أحد أهداف السياسة الخارجية الاستراتيجية للبوسنة والهرسك، العضوية الكاملة في الناتو. هذا ما قررته سلطات الدولة في البوسنة والهرسك. وقد صوت ممثلو كلا الكيانين (التي تتألف منها البلاد) وجميع شعوب البوسنة والهرسك لصالح ذلك. لدينا إطار قانوني واضح جدا - اعتمدت الهيئات الحكومية في البوسنة والهرسك جميع الوثائق القانونية الاستراتيجية والمفاهيمية اللازمة في مجال الدفاع. ويدل على ذلك، قانون الدفاع والتقرير المتعلق بالدفاع والسياسة الدفاعية وكذلك السياسة الأمنية للبوسنة والهرسك، والبيانات المعتمدة لهيئة رئاسة البوسنة والهرسك، التي تنص على ما يلي: هدفنا هو الانضمام إلى الناتو، وفي النهاية، قرار برلمان البوسنة والهرسك، الذي ينص أيضا على أن هدفنا هو الانضمام إلى الحلف".

ووفقا له، تتجه سلطات سراييفو الرسمية نحو العضوية في الناتو منذ 20 عاما و"الآن نحن على الباب، وعلينا استغلال هذه الفرصة".

من جانبه، قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، في يناير الماضي، إن جمهوريته تقبل التعاون مع الناتو، لكنها تعارض عضوية البوسنة والهرسك في الحلف. وفي وقت سابق، وافق برلمان جمهورية صرب البوسنة والهرسك على قرار مماثل.

وأشار دوديك في 24 مارس 2023، في ذكرى قصف الناتو لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عام 1999، إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم فقط بتوجيه الإنذارات إلى صربيا، ويطالب الغرب بأن ينسى الصرب قصف الناتو، بدون تقديم أي شيء جيد لقاء ذلك.

يشار إلى أن غارات "الناتو" الجوية على يوغوسلافيا، استمرت من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999. وأسفرت عن مقتل أكثر من 2500 شخص بينهم 87 طفلا، وأضرار بقيمة 100 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي