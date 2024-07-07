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وكتب البطريرك كيريل في تهنئته: عزيزي السيد بزشكيان! تقبلوا تهاني الحارة بانتخابكم رئيسا لجمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف: "لقد عهد إليكم مواطنوكم بمستقبل البلاد في انتظار الخطوات اللازمة لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الأمن والاستقرار في إيران".

ولفت إلى الحوار الناجح والمترسخ بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والجالية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: "تسهم الاجتماعات الثنائية في تقريب المواقف تجاه القضايا المهمة في التعاون الديني والثقافي".

وأعرب البطريرك كيريل عن أمله في استمرار التعاون الثنائي، متمنيا لبزشكيان دوام الصحة والتوفيق في خدمة شعبه".

وسبق للرئيس فلاديمير بوتين وهنأ بزشكيان، معربا عن أمله بمواصلة تكثيف تعاون البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها تعزيز الأمن الإقليمي.

المصدر: RT