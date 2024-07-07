وكتب كاتس على منصة "X"، "لقد أوضح الشعب الإيراني في الانتخابات أنه يطالب بالتغيير ومعارضة نظام آية الله. والآن يجب على العالم أن يعترف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ويطالب بإلغاء البرنامج النووي، وإنهاء دعم المنظمات الإرهابية.. هذه هي الفرصة الوحيدة لتحقيق التغيير".

إقرأ المزيد فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

The people of Iran have sent a clear message of demand for change and opposition to the Ayatollah regime through the elections.

Now the world must designate the IRGC as a terrorist organization and demand the cancellation of the nuclear program and the cessation of support for… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 6, 2024

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، فوز السياسي الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران،ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها.

وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، وحصل منافسه سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا".

ولفت إسلامي إلى أنه جرى فرز 30 مليونا و573 ألفا و931 صوتا، وأن نسبة التصويت بلغت 49.8٪، متجاوزة نسبة التصويت في الجولة الأولى.

المصدر: RT