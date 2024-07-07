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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 05:27 GMT

    وزير خارجية إسرائيل يعلق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيران

    دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خلفية الانتخابات الرئاسية التي أجريت في إيران يوم الجمعة، إلى إدراج الحرس الثوري على قوائم المنظمات الإرهابية.

    وزير خارجية إسرائيل يعلق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيران

    وكتب كاتس على منصة "X"، "لقد أوضح الشعب الإيراني في الانتخابات أنه يطالب بالتغيير ومعارضة نظام آية الله. والآن يجب على العالم أن يعترف بالحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ويطالب بإلغاء البرنامج النووي، وإنهاء دعم المنظمات الإرهابية.. هذه هي الفرصة الوحيدة لتحقيق التغيير".

    وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، فوز السياسي الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران،ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها.

    وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، وحصل منافسه سعيد جليلي على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا".

    ولفت إسلامي إلى أنه جرى فرز 30 مليونا و573 ألفا و931 صوتا، وأن نسبة التصويت بلغت 49.8٪، متجاوزة نسبة التصويت في الجولة الأولى.

    المصدر: RT

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