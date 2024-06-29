رئاسيات إيران.. إعلان النتائج النهائية لفرز الأصوات وتحديد موعد الجولة الثانية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية السبت، التوجه نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما فشل المرشحون بتحقيق نسبة 50% وما فوق من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.

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ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل 5 يوليو بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي اللذين تصدرا السباق.

وكانت النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بدأت بالظهور تباعا، صباح اليوم السبت، حيث تقدم الإصلاحي بزشكيان على المحافظ جليلي.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية النتائج النهائية للانتخابات: -مسعود بزشكيان حصل على 10.415.991 صوتا

-سعيد جليلي حصل على 9.473.298 صوتا

-محمد باقر قاليباف حصل على 3.383.340 صوتا

-ومصطفى بور محمدي على 206.397 صوتا

ومددت لجنة الانتخابات الإيرانية أمس الجمعة فترة التصويت 3 مرات متتالية إلى غاية منتصف الليل.

هذا، وبدأت الانتخابات الرئاسة الإيرانية بانطلاق عملية التصويت للرعايا المقيمين في الخارج (نيوزيلندا) قبل أن تفتح صناديق الاقتراع داخل المدن الإيرانية عن الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وشهدت إيران انتخابات رئاسية مبكرة أقرتها سلطات الجمهورية بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو.

وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي صباح الجمعة بصوته في حسينية الإمام الخميني بطهران في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14.

المصدر: RT