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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 23:00 GMT

    تزايد شكوك دول الناتو في فوز بايدن على ترامب

    كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي أعربوا سرا عن مخاوف متزايدة من عدم تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من الفوز بإعادة انتخابه.

    تزايد شكوك دول الناتو في فوز بايدن على ترامب
    Sputnik

    وذكرت الصحيفة أنها تحدثت مع 20 مسؤولا مرتبطا بالتحالف، وقال معظمهم إنهم يشكون في احتمالات فوز بايدن بالانتخابات، وذلك قبل وقت طويل من فشل بايدن في المناظرة المتلفزة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

    وقال أحد محاوري الصحيفة، إن "الأمر لا يحتاج إلى عبقرية لفهم أن الرئيس كبير في السن. ولسنا متأكدين من أنه حتى لو فاز، فإنه سيعيش أربع سنوات أخرى".

    وأشار مسؤول آخر إلى أن "هذا (أداء بايدن في المناظرة) كان مؤلما عند مشاهدته. نريد جميعا أن يبقى بايدن لولاية ثانية حتى لا نضطر إلى التعامل مع ترامب مرة أخرى، لكن هذا ليس مشجعا للغاية".

    وترى الصحيفة أنه يتعين على الرئيس الأمريكي الآن أن يقنع حلفاءه ليس فقط بأنه مستعد للقتال من أجل إعادة انتخابه، بل أيضا بقدرته على التغلب على الأزمة السياسية والبقاء في السباق الرئاسي.

    وأوضحت أن بايدن سيحتاج إلى إظهار صفاته القيادية علنا في قمة الناتو في واشنطن.

    ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر. وقد حصل ترامب على العدد المطلوب من أصوات المندوبين ليتم ترشيحه كمرشح جمهوري لرئاسة الدولة.

    وحصل بايدن، الذي يترشح لولاية ثانية، على دعم عدد كاف من مندوبي الحزب الديمقراطي، وستتم الموافقة على ترشيحاتهم من قبل مؤتمرات الحزب في وقت لاحق من الصيف.

    المصدر: تاس

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