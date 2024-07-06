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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 19:43 GMT

    الرئيس الأوزبكي يدعو إلى الوقف الفوري للحرب في غزة وبدء عملية السلام

    دعا الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف اليوم السبت خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في مدينة شوشا، إلى بدء عملية السلام في قطاع غزة على الفور.

    الرئيس الأوزبكي يدعو إلى الوقف الفوري للحرب في غزة وبدء عملية السلام
    AP

    وقال ميرضيائيف في خطاب نشر عبر موقعه الإلكتروني: "ندعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والبدء الفوري بعملية السلام".

    وأشار إلى أن عواقب الحرب الدموية المتواصلة في قطاع غزة منذ تسعة أشهر تسبب له "حزنا عميقا".

    وشدد على أنه "لا يمكن لشيء أن يبرر استمرار الاشتباكات التي أدت إلى مقتل نحو 40 ألف مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال”.

    وخلص إلى أن الشرط الأساسي لضمان الاستقرار الاستراتيجي والسلام في الشرق الأوسط هو “إقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة”.

    ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة مخلفا المزيد من القتلى والجرحى، وسط تجدد موجات النزوح خصوصا من مدينة خانيونس، في أعقاب تكثيف الاحتلال لغاراته على المدينة المكتظة بالنازحين.

    وارتفعت حصيلة الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 38 ألفا و11 قتيلا و87 ألفا و445 مصابا، منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع يوم الخميس.

    المصدر: نوفوستي 

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