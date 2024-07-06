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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 17:50 GMT

    أوربان بعد زيارته لموسكو: بوتين شخص عقلاني ودقيق بنسبة تزيد عن 100%

    قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بعد زيارته لموسكو يوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخص عقلاني ودقيق بنسبة تزيد عن 100%.

    أوربان بعد زيارته لموسكو: بوتين شخص عقلاني ودقيق بنسبة تزيد عن 100%
    Sputnik

    وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري في مقابلة صحفية بعد زيارته لموسكو وإجرائه محادثات مع الرئيس الروسي: "إنه (بوتين) عقلاني أكثر من 100% عندما يجري محادثات، وعندما يشرح وجهة نظره، ويقدم اقتراحا".

    ووفقا لأوربان، بوتين سياسي "هادئ، وحذر للغاية، ودقيق في المواعيد".

    وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء الهنغاري أنه حقق الهدف الرئيسي من زيارته لموسكو وهو بدء فتح قنوات اتصال مباشر وبدء حوار مع الرئيس الروسي حول أقصر الطرق للسلام في أوكرانيا.

    وقبل موسكو زار أوربان كييف الثلاثاء الماضي للمرة الأولى منذ 12 عاما، حيث اقترح على زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات مع روسيا، إلا أن الأخير رفض المبادرة.

    وقد أعلنت روسيا باستمرار استعدادها لإجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، وشددت على ضرورة أخذ الواقع الجديد على الأرض، ومطالب روسيا الأمنية في الاعتبار.

    المصدر: تاس

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