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    تاريخ النشر: 05.07.2024 | 00:31 GMT

    "سي إن إن": الساعات القادمة قد تكون حاسمة في حياة بايدن السياسية

    قالت شبكة "سي إن إن" الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للمسيرة السياسية للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد انهيار مناظرته مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

    Sputnik

    وأشارت الشبكة إلى أن من المقرر أن يجري بايدن مقابلة مع قناة ABC في 5 يوليو، ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس من المناظرة الماضية.

    وأوضحت الشبكة أن كل ظهور علني للزعيم الأمريكي سيتم الآن تقييمه بحثا عن أي أخطاء أو علامات ضعف.

    وأضافت أن بايدن، بعد الفشل، "يكافح بشدة" لإنقاذ مسيرته السياسية، لكن موجة المنتقدين، بما في ذلك بين الديمقراطيين والمانحين للأحزاب، تزداد قوة، حيث يعرب المزيد والمزيد من الناس عن شكهم في قدرة الرئيس على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

    واشارت الشبكة إلى أن بايدن بعد فشله وظهوره الباهت في المناظرة، باتت صورته مقترنة بالرئيس "الجاهل والضعيف" في أذهان 50 مليون مشاهد للمناظرة.

    المصدر: تاس

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