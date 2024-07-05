وأشارت الشبكة إلى أن من المقرر أن يجري بايدن مقابلة مع قناة ABC في 5 يوليو، ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس من المناظرة الماضية.

وأوضحت الشبكة أن كل ظهور علني للزعيم الأمريكي سيتم الآن تقييمه بحثا عن أي أخطاء أو علامات ضعف.

وأضافت أن بايدن، بعد الفشل، "يكافح بشدة" لإنقاذ مسيرته السياسية، لكن موجة المنتقدين، بما في ذلك بين الديمقراطيين والمانحين للأحزاب، تزداد قوة، حيث يعرب المزيد والمزيد من الناس عن شكهم في قدرة الرئيس على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

واشارت الشبكة إلى أن بايدن بعد فشله وظهوره الباهت في المناظرة، باتت صورته مقترنة بالرئيس "الجاهل والضعيف" في أذهان 50 مليون مشاهد للمناظرة.

المصدر: تاس