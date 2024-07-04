زاخاروفا: قرارات استبدال السفراء الروس تعود لرئيس البلاد
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على أنباء قرب عودة السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إلى روسيا، إن قرارات استبدال السفراء تعود للرئيس الروسي.
وأشارت زاخاروفا في تعليقها على أنباء عودة السفير أنطونوف من الولايات المتحدة، إلى أنه لا يوجد أي سبب للتعليق على هذه المسألة.
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وأضافت: "لكل شخص خططه الشخصية. القرارات المتعلقة بتعيين واستبدال السفراء يتخذها رئيس البلاد".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن "السفير أنطونوف سيعود على ما يبدو إلى موسكو في المستقبل المنظور".
المصدر: الخارجية الروسية
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