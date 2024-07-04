وأشارت زاخاروفا في تعليقها على أنباء عودة السفير أنطونوف من الولايات المتحدة، إلى أنه لا يوجد أي سبب للتعليق على هذه المسألة.

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وأضافت: "لكل شخص خططه الشخصية. القرارات المتعلقة بتعيين واستبدال السفراء يتخذها رئيس البلاد".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن "السفير أنطونوف سيعود على ما يبدو إلى موسكو في المستقبل المنظور".

المصدر: الخارجية الروسية