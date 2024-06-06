أنطونوف: الإهانات الأمريكية لروسيا دليل يأس واشنطن

صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن الإهانات الأمريكية لروسيا "تدل على يأس" الولايات المتحدة التي "لم تعد قادرة على فرض إرادتها على الشعوب الأخرى".

وفي معرض تعليقه على التصريحات المعادية لروسيا، التي أدلى بها مسؤولون في الإدارة الأمريكية خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 80 لإنزال الحلفاء في النورماندي في أثناء الحرب العالمية الثانية، أشار أنطونوف في منشور على "تلغرام"، إلى أن "روسيا كانت ولا تزال تتذكر التاريخ المأساوي للحرب العالمية الثانية" و"لم تتخل عن الاعتراف بالدور الهام للحلفاء في التحالف المضاد لهتلر".

وأضاف أن التصريحات الصادرة عن العاصمة الأمريكية "تدل على أمر واحد، هو اليأس بسبب إدراك استحالة مواصلتها فرض إرادتها على الشعوب الأخرى".

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وقال إن "الولايات المتحدة لا تريد الاعتراف بالدور المتزايد للدول الساعية للاستقلال عن الغرب، ومن بينها ليس فقط روسيا، بل وعدد كبير من الدول الأخرى، بما فيها دول في أوروبا".

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا، التي استضافت المراسم لم توجه دعوة لروسيا لحضورها، بخلاف السنوات الماضية.

وخلال المراسم ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا، قارن فيه أحداث الحرب العالمية الثانية بالنزاع الحالي في أوكرانيا، ولم يذكر دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: RT