وقال مخبر قبيل مغادرته إيران في تصريحات صحفية إنه سيتابع خلال اجتماع قادة شنغهاي، "ذات القضايا التي كان قد أثارها الرئيس الراحل آية الله السيد إبراهيم رئيسي" قبل انضمام إيران إلى المنظمة، مشددا على أن إيران تشارك لأول مرة بصفتها عضوا كامل الحقوق في هذا الاجتماع.

واستعرض مخبر أبرز منجزات رئيسي في المجال الدبلوماسي، مسلطا الضوء على انضمام إيران إلى منظمة "شنغهاي"، ومجموعة "بريكس" واتفاقية التجارة الحرة بين إيران، والاتحاد الاقتصادي الأورواسي.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا خلال يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

كما يحضر القمة الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: RT، إرنا