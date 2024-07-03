إقرأ المزيد خلال لقائه بوتين.. أردوغان يعلن استعداد تركيا لوضع أساس لوقف النار في أوكرانيا وصياغة اتفاق سلام

وأضاف في حديث "للقناة الأولى" الروسية: "موضوع أوكرانيا نوقش خلال اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اليوم في آستانا على هامش قمة شانغهاي، لكن الزعيم التركي لا يمكنه أن يكون وسيطا في في الوقت الحالي لأن أوكرانيا ببساطة ترفض التفاوض مع روسيا"

وأضاف: "أوكرانيا رفضت مبادرة السلام التي طرحها بوتين في وزارة الخارجية الروسية، لذلك لا يمكن لا لأردوغان ولا لغيره أن يكونوا وسطاء في الوقت الحالي".

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة للمساهمة في وضع أساس لاتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وجرى لقاء أردوغان بالرئيس بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، وآخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 3-4 يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين" وسيشارك فيها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان

والدول المراقبة هي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.

المصدر: نوفوستي