إقرأ المزيد أوشاكوف: بوتين يعتزم لقاء شي جين بينغ وأردوغان على هامش قمة شنغهاي للتعاون

وجرى لقاء أردوغان بالرئيس بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، وآخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية

وذكر مكتب أردوغان في بيان رسمي أن الرئيسين بحثا خلال اجتماعهما أيضا الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وكذلك سبل حل التوترات في سوريا ومكافحة الإرهاب.

وأكد أردوغان وفقا للبيان أن تركيا ستواصل بذل الجهود لإحلال السلام في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم .

وأعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده لوضع أساس لاتفاق يعمل على إنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، من خلال التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار من ثم صياغة اتفاق سلام يرضي الجانبين.

ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 3-4 يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين" وسيشارك فيها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان

والدول المراقبة هي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.

وفي يوليو 2023، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، أصبحت إيران عضوا كامل العضوية في المنظمة، وهناك وقعت بيلاروس مذكرة التزامات من أجل الحصول على صفة دولة عضو في المنظمة، ومن المتوقع أن تصبح بيلاروس عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة التي ستعقد في يوليو الجاري.

المصدر: تاس