الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تحرير بلدة "نوفي" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القضاء على مئات من الجنود الأوكران.