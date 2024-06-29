الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها تحرير بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
- مجموعة قوات "المركز" الروسية تحرر بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
- إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
- مجموعة قوات "الغرب" الروسية تحيد نحو 500 جندي أوكراني وتدمير مستودعي ذخيرة.
- مجموعة قوات "الجنوب" الروسية تدمر 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية.
- مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 100 جندي.
- مجموعة قوات "الشرق" الروسية تعزز مواقعها وتحيد نحو 135 جنديا أوكرانيا.
- مجموعة قوات "الجنوب" الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 430 جنديا.
- القوات الروسية تدمر منظومتي دفاع جوي من طراز "إس-300" تابعتين للقوات الأوكرانية.
- مجموعة قوات "الشمال" الروسية تحيد نحو 270 جنديا أوكرانيا.
- مجموعة قوات "الغرب" الروسية تعزز مواقعها وتستهدف 7 ألوية أوكرانية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية