الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها تحرير بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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مجموعة قوات "المركز" الروسية تحرر بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

مجموعة قوات "الغرب" الروسية تحيد نحو 500 جندي أوكراني وتدمير مستودعي ذخيرة.

مجموعة قوات "الجنوب" الروسية تدمر 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية.

مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 100 جندي.

مجموعة قوات "الشرق" الروسية تعزز مواقعها وتحيد نحو 135 جنديا أوكرانيا.

مجموعة قوات "الجنوب" الروسية تكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 430 جنديا.

القوات الروسية تدمر منظومتي دفاع جوي من طراز "إس-300" تابعتين للقوات الأوكرانية.

مجموعة قوات "الشمال" الروسية تحيد نحو 270 جنديا أوكرانيا.

مجموعة قوات "الغرب" الروسية تعزز مواقعها وتستهدف 7 ألوية أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية