الجيش الروسي يعلن قصفه عدة مطارات أوكرانية كانت تُجهز لاستقبال مقاتلات غربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها استخدام صواريخ "كينجال" (الخنجر) في قصف عدة مطارات أوكرانية، وأكد البيان اليوم الخميس أنه تم تحقيق أهداف الضربة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: "هذا الصباح، شنت القوات المسلحة الروسية هجوما واسعا بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة ومسيرات، بالإضافة إلى صواريخ "الخنجر" (كينجال) الفرط صوتية، على البنية التحتية للمطارات الأوكرانية التي كانت تُجهز لاستقبال المقاتلات الغربية".

وأضاف البيان:

عززت قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 640 عسكريا وتم تدمير 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية.

عززت قوات "المركز" الروسية مواقعها وكبدت العدو 345 قتيلا خلال يوم واحد.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 115 عسكريا ودبابة.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 62 مسيرة أوكرانية و4 صواريخ باتريوت وصاروخي هيمارس خلال النهار.

فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 585 فردا عسكريا في منطقة قوات "الغرب" الروسية.

دمرت قوات "دنيبر" ثلاث قاذفات صواريخ هيمارس في يوم واحد.

فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 فردا عسكريا و4 مركبات مدرعة في منطقة مجموعة قوات "الشمال" الروسية في مقاطعة خاركوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية