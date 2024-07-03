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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 10:15 GMT

    بعد تقديم "طعام ملوث".. رحلة جوية أمريكية تقوم بهبوط اضطراري

    قامت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية بهبوط اضطراري في مطار جون كنيدي في نيويورك، بعد تقديم "طعام ملوث" للركاب أثناء رحلة جوية من ديترويت إلى أمستردام.

    بعد تقديم
    Gettyimages.ru

    كانت رحلة "دلتا" رقم 136 متجهة من ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية إلى هولندا عندما تم تحويلها إلى مطار جون كنيدي في وقت مبكر من هذا الصباح بعد اكتشاف تلف جزء من خدمة الوجبات على متن الطائرة، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لموقع "ديلي ميل"، ولم يعرف بعد عدد الركاب الذين تناولوا الطعام الفاسد.

    وقال المتحدث إن فرق الشركة تحقق في الحادث، مؤكدا أن "هذه ليست الخدمة التي تشتهر بها شركة دلتا ونحن نعتذر بشدة لعملائنا عن الإزعاج والتأخير في رحلاتهم".

    وغادرت الطائرة A330، التي كان على متنها 277 مسافرا، مطار ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي قبل الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء. وقرر طاقم الطائرة القيام بالهبوط في نيويورك عندما علموا أن بعض الركاب قد تم تقديم طعام فاسد لهم.

    وهبطت الرحلة بسلام في مطار جون كينيدي حوالي الساعة الرابعة من صباح الأربعاء، حيث كان المسعفون بانتظار الركاب وأفراد الطاقم. ومن غير الواضح في الوقت الحالي عدد الأشخاص الذين تأثروا بالحادث.

    المصدر: "ديلي ميل"

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