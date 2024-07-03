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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 09:08 GMT

    الكرملين لا يستبعد أن يجري بوتين محادثات مع الوفد القطري خلال قمة منظمة شنغهاي

    توقع الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء مع الوفد القطري على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" يوم غد 4 يوليو.

    الكرملين لا يستبعد أن يجري بوتين محادثات مع الوفد القطري خلال قمة منظمة شنغهاي
    Sputnik

    وردا على سؤال حول لقاءات بوتين، قال بيسكوف للصحفيين: "لا نستبعد إجراء محادثات مع قطر، لكن الأمر لا يزال في مرحلة التنسيق، لأن جدول أعمال الرئيس الروسي ليوم غد مزدحم للغاية بشؤون متعددة الأطراف".

    وأوضح بيسكوف "في حال كان من الممكن تنظيم اللقاء، فسيتم عقده".

    ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 3-4 يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين" وسيشارك فيها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

    ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.

    والدول المراقبة هي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.

    وفي يوليو 2023، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، أصبحت إيران عضوا كامل العضوية في المنظمة، وهناك وقعت بيلاروس مذكرة التزامات من أجل الحصول على صفة دولة عضو في المنظمة، ومن المتوقع أن تصبح بيلاروس عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة التي ستعقد في يوليو الجاري.

    المصدر:RT

     

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