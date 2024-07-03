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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 08:18 GMT

    هيلاري كلينتون توافق في حديث مع مخادعين روسيين على التآمر ضد ترامب

    وافقت هيلاري كلينتون، وهي وزيرة خارجية أمريكية سابقة، في حديث مع المخادعين الروسيين "فوفان وليكسوس" على التآمر مع بيترو بوروشينكو لمنع فوز دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.  

    هيلاري كلينتون توافق في حديث مع مخادعين روسيين على التآمر ضد ترامب
    Sputnik

    وخلال الاتصال الهاتفي، قدم فوفان (فلاديمير كوزنتسوف) وليكسوس (أليكسي ستولياروف)، نفسيهما للسيدة كلينتون على أنهما رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو، وعرضا عليها العمل معا لمنع الرئيس الأمريكي السابق ترامب من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

    اقترح المخادعان على الوزيرة السابقة، "العثور على شيء ما عن ترامب ومهاجمته من جوانب مختلفة" قبل الانتخابات.

    وقالت كلينتون: "حسنا. حسنا، أنا موافقة على القيام بأي شيء يمكن استخدامه ضده. أنا أؤيد ذلك تماما لأنه شخص خطير للغاية".

    وشددت هيلاري كلينتون، على أن ترامب يعتبر "مرشحا خطيرا جدا".

    وأضافت: "سيكون الأمر سيئا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، وأيضا بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوكرانيا... إذا حدث الأسوأ وفاز ترامب. إذا ربح ترامب في الانتخابات ، فسيتعين علينا جميعا أن نقرر ما يجب القيام به. اعتقد أن هذا سيحدث".

    ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل. وقبل أيام حدثت مناظرة تلفزيونية بين المتنافسين الرئيسيين في هذه الانتخابات- الرئيس الحالي جو بايدن وسلفه ترامب. ويتناظر ترامب وبايدن مرة أخرى في 10 سبتمبر.

    المصدر: نوفوستي

     

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