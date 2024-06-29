نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: أشعر بالقلق بعد مناظرة بايدن وترامب

قالت أولغا ستيفانيشينا نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إن القلق أصابها من الطابع العاطفي الذي ساد المناقشة حول أوكرانيا في المناظرة الانتخابية الرئاسية بين جو بايدن ودونالد ترامب.

وزعمت المسؤولة الأوكرانية بأن ذلك يؤكد أن الوضع في بلادها يعتبر "الموضوع المركزي" للعملية الانتخابية برمتها في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وأضافت ستيفانيشينا في حديث تلفزيوني: "بصراحة، أنا منزعجة وقلقة بعض الشيء لأن أوكرانيا حصلت على قسم كبير من ذلك النقاش... بصراحة، أشعر بقلق وبعدم ارتياح محدد لأن أوكرانيا تحولت إلى رهينة لمثل هذه المشاعر التي تسبق الانتخابات".

وأشارت ستيفانيشينا إلى أن نظام كييف، استخلص بعض الاستنتاجات والعبر من الوضع الذي رافق تأخير الكونغرس الأمريكي لتخصيص المساعدات لأوكرانيا قبل فترة.

وشددت على أهمية اعتماد أوكرانيا على "حلول" لا "ترتبط بالعمليات السياسية" في الدول الثالثة.

يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.

وخلالها قال ترامب إن أوكرانيا تخسر في الصراع ضد روسيا، وألقى باللوم على بايدن في اندلاع القتال، مضيفا أن سياسات الرئيس الحالي للبيت الأبيض دفعت العالم إلى حافة حرب عالمية ثالثة. ووعد ترامب مجددا بحل الوضع فورا بعد انتخابه لمنصب الرئاسة.

أما بايدن، فظهر مترددا في بعض الأحيان وتعثر في الحديث أكثر من مرة، وزعم بأن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ بعد أن "تستولي روسيا على كييف"، وبعد ذلك ووفقا لمزاعمه ستقوم روسيا "بتهديد بيلاروس وبولندا".

المصدر: نوفوستي