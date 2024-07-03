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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 10:14 GMT

    مسؤول ياباني يتحدث عن جرائم ذات طبيعة جنسية من عسكريين أمريكيين ضد فتيات محليات

    قال الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، إنه تم الكشف عن جرائم جديدة ذات طبيعة جنسية ارتكبها عسكريون من الجيش الأمريكي ضد فتيات محليات في أوكيناوا.

    مسؤول ياباني يتحدث عن جرائم ذات طبيعة جنسية من عسكريين أمريكيين ضد فتيات محليات
    Sputnik

    ووفقا له، منذ عام 2023، وقعت خمس جرائم ذات طبيعة جنسية، لم يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام، تورط فيها عناصر الجيش الأمريكي ضد قاصرين.

    وأضاف: "من بين هذه الحالات، حدثت ثلاث حالات في فبراير 2023، وأغسطس 2023، ويناير 2024. وفي جميع هذه الحالات، لم يتم تقديم القضايا إلى المحكمة. الجرائم الجنسية التي يرتكبها عناصرالقواعد العسكرية الأمريكية أمر مؤسف للغاية. مثل هذه الحوادث تسبب قلقا عميقا للسكان المحليين".

    وفي نهاية يونيو الماضي، بات معروفا وقوع حالتين للعنف الجنسي ضد فتيات يابانيات على يد جنود أمريكيين في أوكيناوا، وفي كلتا الحالتين، لم تقم السلطات المركزية والقيادة الأمريكية بإبلاغ محافظة أوكيناوا بهذا الأمر.

    ووفقا للمعلومات المتوفرة، قام العسكري الأمريكي برينون واشنطن البالغ من العمر 25 عاما، في أوكيناوا يوم 24 ديسمبر 2023، بدعوة فتاة يابانية للتحدث في السيارة لأن الجو كان باردا في الخارج، ثم أخذها إلى المنزل واغتصبها، علما أنها كانت قاصرا في ذلك الوقت ولم تبلغ من العمر 16 عاما بعد. حتى تلك اللحظة لم يكن الشاب المذكور يعرف الفتاة. وقدم أقارب الفتاة بلاغا للشرطة في نفس اليوم. وبعد ثلاثة أشهر، رفعت النيابة العامة في أوكيناوا دعوى بتهمة الاختطاف والاغتصاب وممارسة الجنس قسرا.

    ولاحقا بات معروفا أنه في مايو من هذا العام، وقعت حادثة مماثلة في نفس المحافظة: حاول جندي من مشاة البحرية الأمريكية يبلغ من العمر 21 عاما خنق واغتصاب فتاة يابانية، لكنه لم يحقق هدفه. وأدى ذلك إلى إصابة الفتاة بجروح، بما في ذلك إصابة عينيها. وحاول الشاب الهروب من مسرح الجريمة، لكن تم القبض عليه واحتجازه.

    ويلفت النظر أن الحكومة اليابانية والقيادة الأمريكية، لم تقوما بإخطار سلطات أوكيناوا في كلتا الحالتين.

    المصدر: نوفوستي

     

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