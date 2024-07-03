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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 00:43 GMT

    تايبيه تطالب بالإفراج عن سفينة صيد تايوانية تقول إن خفر السواحل الصيني احتجزها

    طالبت تايوان بالإفراج عن سفينة صيد تايوانية وطاقمها، قالت إن خفر السواحل الصيني صعد على متنها الثلاثاء قبل توجيهها إلى ميناء في البر الرئيسي للصين واحتجزها.

    تايبيه تطالب بالإفراج عن سفينة صيد تايوانية تقول إن خفر السواحل الصيني احتجزها
    Globallookpress
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    وقالت السلطات البحرية التايوانية في بيان إن "سفينتين صينيتين اعترضتا السفينة "داجينمان 88" مساء الثلاثاء بالقرب من أرخبيل كينمن الذي يقع على مسافة قصيرة قبالة ساحل الصين".

    وذكر البيان أن تايوان أرسلت سفينتين لإنقاذ "داجينمان 88" لكن القوارب الصينية اعترضتهما وطلبت منهما عدم التدخل.

    وأضاف البيان أنه تم إلغاء المطاردة لتجنب تصعيد الصراع.

    وكان على متن القارب 6 من أفراد الطاقم بما في ذلك القبطان وخمسة عمال مهاجرين، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان.

    وتصر الصين عل مبدأ "الصين الواحدة" الذي يؤكد أنه "لا يوجد في العالم سوى صين واحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الإقليمية الصينية، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها".

    المصدر: أ ب

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