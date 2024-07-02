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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 19:21 GMT

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    قال اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، إن "القتال في قطاع غزة الذي فقد هدفه يجب وقفه فورا"، مشيرا إلى "عدم قدرة الجيش على جعل حركة حماس منهارة".

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا
    AFP

    وأوضح مفوض شكاوى الجنود السابق اللواء إسحاق بريك أن "القتال في قطاع غزة الذي فقد هدفه، يجب أن يتوقف فورا".

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    وقال: "جنودنا يقتلون ويجرحون عبثا، ونحن غير قادرين على جعل حماس منهارة، لأننا لا نستطيع البقاء في الأراضي التي دخلناها".

    وأضاف إسحاق بريك: "يجب أن يحرم نتنياهو وغالانت وهاليفي من رخصة القيادة لإدارة الحرب، يشبه هذا حرمان سائق مخمور من الترخيص والذي تجاوز الإشارة الحمراء عدة مرات بالفعل والتسبب في حادث مميت، في مثل هذه الحالة، يتم حرمان مثل هذا السائق على الفور من رخصة القيادة".

    هذا وأكد إسحاق بريك في وقت سابق، أن قيادة الجيش الإسرائيلي تكذب على الشعب كل يوم، مستشهدا بكلام العديد من الضباط.

    كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إن كبار جنرالات إسرائيل يريدون بدء وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك لبقاء حماس.

    المصدر: RT

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