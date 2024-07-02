وأكدتا في بيان أن عملية قتلهما تمت من المسافة صفر.

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كما أعلنت "كتائب القسام" استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية.

وأفادت أيضا بأنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية قوامها 14 جنديا تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية.

وأعلنت في وقت سابق أنها استهدفت دبابتين من طراز "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في منطقة المخيم الغربي برفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة رصد هبوط مروحيات للإجلاء.

هذا، وبث الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من عمليات استهداف قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال بمدينة رفح جنوب قطاع غزة ووضع عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية ما أدى إلى انفجارها.

وفي عمليات أخرى أظهر مقطع الفيديو عناصر "كتائب القسام" تقصف آليات عسكرية إسرائيلية في مواجهات مباشرة.

وتواصل "كتائب القسام" في قطاع غزة، التصدي للتوغلات البرية، واستهداف التموضعات العسكرية الإسرائيلية، حيث نشرت لقطات من عملية قنص جندي إسرائيلي وسقوطه على متن آلية عسكرية، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

المصدر: RT