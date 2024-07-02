مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 11:09 GMT

    حكومة بوليفيا تبحث عن أثر أجنبي في الانقلاب الفاشل

    قالت وزيرة الشؤون الرئاسية في بوليفيا ماريانيلا برادا، إن حكومة بلادها تحقق في احتمال وجود علاقات واتصالات بين المشاركين في الانقلاب الفاشل وعملاء أجانب.

    حكومة بوليفيا تبحث عن أثر أجنبي في الانقلاب الفاشل
    AP

    وأضافت الوزيرة في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي: "حاول المشاركون في الانقلاب تحقيق مصالح اللاعبين الأجانب، وكذلك مصالح الجماعات الأوليغارشية المحلية، التي اقترحت سيناريو لتنظيم انقلاب على ما يبدو مع أفراد معينين في القوات المسلحة البوليفية الذين في الواقع كانوا يحققون مصالح هذه الجماعات".

    إقرأ المزيد
    بوليفيا.. قادة الانقلاب الفاشل يودعون الحبس الاحتياطي
    بوليفيا.. قادة الانقلاب الفاشل يودعون الحبس الاحتياطي

    وشددت الوزيرة على أن سلطات بلادها تجري فعلا تحقيقات في هذا المجال، وأكدت أن كل الانقلابات في أمريكا اللاتينية تمت بمشاركة قوى خارجية.

    واستذكرت الوزيرة عملية أجهزة المخابرات الأمريكية "كوندور"، التي ساعدت فيها في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي الأنظمة الديكتاتورية الموالية للولايات المتحدة في المنطقة على اضطهاد وتدمير المعارضة السياسية، التي تتكون أساسا من الشيوعيين والاشتراكيين.

    وأعلن وزير الداخلية البوليفي كارلوس ديل كاستيلو ديل كاربيو عن استنتاجات مماثلة من وكالات حماية القانون البوليفية. وأوضح أن السلطات البوليفية عثرت على خمس علامات تشير إلى تورط "عملاء أجانب" في محاولة الاستيلاء على السلطة. لكنه رفض الكشف عن تفاصيل التحقيق لحين الانتهاء منه.

    في 26 يونيو شهدت عاصمة بوليفيا أغرب الانقلابات على الإطلاق في تاريخها. استمرت المحاولة  يوما واحدا فقط، لم تسفر عن نتيجة وفي اليوم التالي أزاح القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد لويس آرسي القائد العام الجنرال خوان خوسيه زونيغا من منصبه.

    المصدر: تاس

     

     

     

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق