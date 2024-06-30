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إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية

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إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق 6 مقاطعات روسية
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات كورسك وليبيتسك وفورونيج وبريانسك وأوريول وبيلغورود.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان: "تم إسقاط 15 مسيرة فوق منطقة كورسك و9 فوق ليبيتسك و4 فوق كل من فورونيج وبريانسك ومسيرتين فوق كل من أوريول وبيلغورود".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا وبعض المناطق في العمق الروسي، بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

 

 

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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