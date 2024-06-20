بوتين: قصف بيلغورود بأسلحة بعيدة المدى عمل عدواني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في فيتنام اليوم الخميس، أن قصف مدينة بيلغورود بأسلحة بعيدة المدى يمكن وصفه بأنه عمل عدواني.

وقال بوتين ردا على سؤال عما إذا كان قصف بيلغورود يمكن وصفه بأنه عمل عدواني: "هذا يتطلب مزيدا من البحث، لكنه قريب من هذا الوصف (عمل عدواني)، نحن نقوم بتحليله".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي للمدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشلها على الجبهة.

المصدر: RT