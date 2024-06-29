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الصين.. اعتقال مسؤول كبير سابق للاشتباه في قبوله رشاوى

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الصين.. اعتقال مسؤول كبير سابق للاشتباه في قبوله رشاوى
Globallookpress
الصين
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أعلنت النيابة الشعبية العليا في بيان يوم الجمعة الماضي عن اعتقال لي بنغ شين وهو مسؤول كبير سابق في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، للاشتباه في قبوله رشاوى.

وطرد لي الذي شغل سابقا منصب نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في منطقة شينجيانغ، من الحزب وأقيل من منصبه العام في وقت سابق من هذا الشهر بسبب ارتكابه انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط الحزبي والقوانين.

وقال بيان النيابة الشعبية العليا إن القضية المذكورة قد أحيلت إلى سلطات النيابة للفحص ومباشرة إجراءات التقاضي بعد انتهاء التحقيق الذي أجرته لجنة الرقابة الوطنية.

ولا يزال التحقيق في هذه القضية جاريا.

المصدر: "شينخوا"

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