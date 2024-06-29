الصين تحث الولايات المتحدة على العمل وفقا لـ"اللاءات الخمس"

حثت الصين الولايات المتحدة على العمل وفق اللاءات الخمس التي تعهد بها بايدن والاحترام الجاد لسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية ولعب دور إيجابي لتنمية العلاقات وليس العكس.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة عندما طلب منها تقديم إحاطة بشأن المحادثة الهاتفية بين النائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي، ونائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل.

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وقالت ماو إنه في 27 يونيو 2024 أجرى ما تشاو شيوي محادثة هاتفية مع كامبل وتبادل الجانبان وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول العلاقات الصينية - الأمريكية الحالية، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتحدث النائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني بالتفصيل عن موقف الصين العادل بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وشيتسانغ وبحر الصين الجنوبي وأوكرانيا.

وقالت المتحدثة إن ما تشاو شيوي شدد خلال المحادثة الهاتفية مع كامبل على عدد من المسائل.

ملف تايوان

وذكرت أن الدبلوماسي الصيني قال "إن مسألة تايوان في قلب المصالح الأساسية للصين وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

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وأوضح أن ما يسمى "استقلال تايوان" طريق مسدود وأن التواطؤ والدعم من أجل ما يسمى "استقلال تايوان" سيؤديان إلى نتائج عكسية.

وشدد على أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك بشكل كامل الطبيعة الانفصالية لسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان والضرر الجسيم الذي تلحقه بالسلام والاستقرار عبر المضيق، وأن تلتزم بالبيانات المشتركة الثلاث بين الصين والولايات المتحدة، وتكف عن تسليح تايوان، وتتصرف بناء على التزامها بعدم دعم ما يسمى "استقلال تايوان".

شيتسانغ والفلبين

وصرح ما تشاو شيوي بأن القضايا المتعلقة بشيتسانغ تتعلق بسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وأنه يتعين على واشنطن أن تتوقف عن تشجيع القوى الساعية إلى ما يسمى "استقلال التبت" بأي شكل من الأشكال وأن تكف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية متخذة القضايا المتعلقة بشيتسانغ ذريعة.

وأوضح في السياق أن السبب الجذري للتوتر الحالي حول منطقة رنآي جياو هو أن الفلبين تخلت عن التوافق الذي توصلت إليه مع الصين وتحدت سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها من خلال إرسال كمية كبيرة من مواد البناء إلى السفينة الراسية في رنآي جياو بشكل غير قانوني، في محاولة لتحقيق الاحتلال الدائم لمنطقة رنآي جياو.

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وشدد على أنه يتعين على الجانب الأمريكي التوقف عن تشجيع ودعم استفزازات الجانب الفلبيني واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

الأزمة الأوكرانية

وبين ما تشاو شيوي أن موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية موضوعي وعادل، وأنه يتعين على الجانب الأمريكي التوقف عن تشويه سمعة الصين وإلقاء اللوم عليها بلا أساس، والتوقف عن عرقلة التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الصين وروسيا.

وأكد أن الصين تعارض بشدة إساءة استخدام العقوبات الأحادية غير المشروعة والولاية القضائية طويلة الذراع من قبل الجانب الأمريكي.

وشدد على أن بكين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للكيانات الصينية والأفراد الصينيين.

المصدر: "شينخوا"