الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الضغوط المفروضة على علاقاتها مع روسيا

طالبت السلطات الصينية الولايات المتحدة بالوقف الفوري لضغوط العقوبات أحادية الجانب على الصين فيما يتعلق بروسيا.

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صرح بذلك الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، حيث قال: "نحن نصر على أن تتوقف الولايات المتحدة فورا عن إساءة استخدام العقوبات غير القانونية أحادية الجانب من واشنطن ضد الشركات الصينية، حيث ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".

وشدد الممثل الرسمي على أن بكين ليست منخرطة في الصراع الأوكراني ولا تشارك فيه، وتابع: "لا نقبل مطلقا التشهير والضغط وإلقاء المسؤولية على عاتق الآخرين".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بالأسلحة وتحاول إلقاء اللوم على دول أخرى في التصعيد، موضحا أن الصين وروسيا تعملان على تعزيز التعاون على أساس المنفعة المتبادلة وفقا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي يحافظ عليها البلدان.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على 4 أفراد و41 كيانا قانونيا في الصين بسبب مساعدتهم المزعومة لروسيا في تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: تاس