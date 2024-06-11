الصين تطالب الأطراف الخارجية بعدم التدخل في تعاونها مع روسيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أنه لا ينبغي للدول الثالثة أن تقوض العلاقات التجارية والاقتصادية بين بكين وموسكو.

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وقال تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "لن تقبل الصين أبدا مثل هذه العقوبات غير الشرعية أحادية الجانب ولا ينبغي تعطيل التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الصين وروسيا أو تعريضه للتدخل من قبل أي طرف ثالث".

وأكد أن بكين ستتخذ إجراءات لحماية الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية.

وأفادت وكالة "رويترز" في الأسبوع الماضي بأن بلدان مجموعة السبع الكبار قد تصدر "تحذيرا شديدا" للبنوك الصينية الصغيرة التي يزعم أنها تساعد موسكو في التحايل على العقوبات.

كما قالت وسائل الإعلام الغربية إن زعماء مجموعة السبع الكبار سيبحثون خلال قمتهم في إيطاليا في الفترة بين 13 و15 يونيو الجاري "التهديد المتأتي من التجارة المتطورة لروسيا والصين".

من جهته أكد البيت الأبيض استعداد واشنطن وحلفائها لاتخاذ إجراءات تقييدية ثانوية ضد البنوك والمؤسسات المالية من أجل "منع روسيا من التحايل على العقوبات الغربية".

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخطط الأمريكية لعرقلة تجارتها مع الصين بأنه تدخل في علاقات الدول ذات السيادة.

المصدر: نوفوستي