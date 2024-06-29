خبير: "الناتو" يخشى من رد فعل روسيا على الطائرات الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود

صرح الخبير والمحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يخشى من أن تتخذ روسيا إجراءات ضد الطائرات الغربية المسيرة التي تحلق فوق البحر الأسود.

وقال ميركوريس في برنامجه على "يوتيوب": "يشعر الناتو بقلق متزايد من أن روسيا قد تبدأ في إسقاط الطائرات الأمريكية وطائرات الناتو المسيرة".

ويرى الخبير أن الطائرات المسيرة الأجنبية لن تتمكن من القيام بعمليات استطلاع في المنطقة دون عوائق في المستقبل.

الجدير ذكره، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أصدر يوم أمس الجمعة، تعليمات إلى هيئة الأركان العامة لاتخاذ إجراءات سريعة في التعامل مع استفزازات المسيرات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أصدر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف تعليمات إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية باتخاذ تدابير استجابة فورية للاستفزازات الأمريكية باستخدام المسيرات".

كما صرح نائب مجلس "الدوما" وعضو لجنة الشؤون الدولية دميتري بيليك عن وجود صلة بين الطائرات الأمريكية المسيرة والهجمات الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول.

وكان موقع Flightradar قد وثق تحليق طائرة أمريكية مسيرة من طراز RQ-4B Global Hawk فوق البحر الأسود خلال الهجوم الذي شنته قوات كييف على سيفاستوبول الأحد الماضي.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالتورط في هذا الهجوم، وأكدت أن ما حدث لن يمر دون رد.

المصدر: RT