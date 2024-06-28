بيلاوسوف يوجه الأركان العامة للتعامل مع استفزازات المسيرات الأمريكية

أصدر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف تعليمات إلى هيئة الأركان العامة لاتخاذ إجراءات سريعة في التعامل مع استفزازات المسيرات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "أصدر وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف تعليمات إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية باتخاذ تدابير استجابة فورية للاستفزازات الأمريكية باستخدام المسيرات".

إقرأ المزيد

وأوضح البيان: "وزارة الدفاع الروسية تلاحظ زيادة كثافة رحلات المسيرات الأمريكية فوق البحر الأسود، والتي تقوم بعمليات استطلاع ولمساعدة القوات الأوكرانية على ضرب أهداف روسية".

وتابع: "وهذا يدل على زيادة مشاركة الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف، إن مثل هذه الرحلات تضاعف احتمالية وقوع حوادث في المجال الجوي مع الطائرات الروسية، مما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين الحلف وروسيا"، مشيرا إلى أن المسؤولية ستتحملها دول "الناتو".

يذكر أن موقع Flightradar، كان قد وثق تحليق طائرة أمريكية مسيرة من طراز RQ-4B Global Hawk فوق البحر الأسود خلال الهجوم الذي شنته قوات كييف على سيفاستوبول الأحد الماضي.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بالتورط في هذا الهجوم، وأكدت أن ما حدث لن يمر دون رد.

المصدر:وزارة الدفاع الروسية