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ماسك يعلن عن رقم قياسي جديد لشبكة التواصل الاجتماعي X

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ماسك يعلن عن رقم قياسي جديد لشبكة التواصل الاجتماعي X
AFP
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قال الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن شبكته الاجتماعية X حطمت الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من مرات الاستخدام في الولايات المتحدة.

وكتب ماسك على صفحته في شبكة X: "وصل استخدام X في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي. بلغ إجمالي عدد الثواني التي قضاها المستخدمون على الشبكة الاجتماعية 76 مليار ثانية، متجاوزا الرقم القياسي السابق بنسبة 5%".

تأسست شركة  Twitter Inc في عام 2006. المنتج الرئيسي لهذه الشركة، كان شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة.

وفي خريف عام 2022،  أغلق رجل الأعمال إيلون ماسك صفقة استحواذها بقيمة 44 مليار دولار.

وفي أبريل، تم الإعلان عن قيام شركة X Corp ومقرها في ولاية نيفادا بابتلاع شركة تويتر.

المصدر: نوفوستي

 

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