بولندا تمدد انتشار قوات أمريكية وبريطانية وكندية على أراضيها وبقاء قوات لها في الخارج

أصدر الرئيس البولندي أندريه دودا مرسوما يقضي بتمديد فترة بقاء الوحدات العسكرية التابعة للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا على الأراضي البولندية حتى نهاية العام الجاري.

وجاء في بيان مكتب الأمن القومي البولندي: "أصدر الرئيس أندريه دودا مرسوما بالموافقة على تواجد عناصر من القوات المتحالفة على الأراضي البولندية حتى 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الأسلحة والمعدات العسكرية من دول: الولايات المتحدة الأمريكية بما يصل إلى 6500 عسكري، وبريطانيا بما يصل إلى 700 عسكري، وكندا بما يصل إلى 350 عسكريا".

يشار إلى أن معلومات سابقة تفيد بأن حوالي 10 آلاف جندي أمريكي يتمركزون في بولندا.

وفي الوقت نفسه، تم تمديد بقاء الوحدات العسكرية البولندية خارج البلاد.

وأضاف البيان: "أصدر الرئيس أندريه دودا مرسوما بتمديد بقاء 3 وحدات عسكرية بولندية حتى 31 ديسمبر 2024، وهي في تركيا بحوالي 95 عسكريا، والعراق بحوالي 350 عسكريا، ولاتفيا بحوالي 260 عسكريا".

المصدر: نوفوستي