قال القاضي البولندي السابق اللاجئ في بيلاروس توماش شميدت إن القيادة البولندية الحالية تعهدت للولايات المتحدة بالمشاركة بشكل مباشر في الحرب ضد روسيا إذا طلبت واشنطن ذلك.

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جاء ذلك في تصريحات شميدت للقناة الأولى الروسية، حيث تابع أنه في أوائل مارس التقى الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء دونالد تاسك في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال: "بحسب ما أعرفه، فإن نتائج هذا الاجتماع كانت كبيرة لدرجة أن بولندا تعهدت، إذا أعربت الولايات المتحدة عن هذه الرغبة، بالمشاركة بشكل مباشر في الحرب".

وأضاف: "إن قرار استخدام الجيش البولندي في الخارج يتخذه الرئيس بناء على توصية رئيس الوزراء، وهذا منصوص عليه في الدستور البولندي". لذلك تابع شميدت: "دعا بايدن كلا من الرئيس ورئيس الوزراء. لاختبار إرادة هذين السياسيين والضغط عليهما إذا دعت الحاجة".

تجدر الإشارة إلى أن القاضي البولندي توماش شميدت استقال من منصبه احتجاجا على سياسات وارسو تجاه مينسك وموسكو، وقرر طلب اللجوء السياسي إلى بيلاروس.

وقال شميدت إنه تعرض للاضطهاد وأجبر على مغادرة البلاد بسبب خلافه مع سياسات وإجراءات الحكومة البولندية، وتابع أن العودة إلى بولندا أصبحت مستحيلة، وهو مقتنع بأن السلطات البولندية، وبتأثير من الولايات المتحدة وبريطانيا، تقود البلاد إلى الحرب.

وقد شغل شميدت سابقا مناصب مختلفة في السلطة القضائية والقانونية في بولندا، بما في ذلك رئيس الدائرة القانونية في المجلس الوطني للقضاة.

المصدر: RT