الجيش الأمريكي يتعاقد على إنتاج 870 صاروخا لمنظومات باتريوت

أفادت القوات البرية بالجيش الأمريكي، في بيان، بأنها وقعت على عقد مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 4.5 مليار دولار لإنتاج 870 صاروخا لمنظومات الدفاع الجوي باتريوت.

وذكر البيان أن "العقد المبرم مع شركة

Lockheed Martin Missiles and Fire Control ينص على شراء 870 صاروخا من طراز PAC-3 MSE والمعدات ذات الصلة".

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وقال مساعد وزير الجيش الأمريكي لشؤون المشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا دوغلاس بوش: "توقيع هذا العقد الذي يتضمن شراء صواريخ PAC-3 MSE على مدى عدة سنوات، يتوافق مع التزام الجيش الأمريكي بتحقيق الاستقرار وتوسيع قدراتنا الإنتاجية لأنظمة الأسلحة الحيوية التي تلعب دورا رئيسيا في إمداد الجيش الأمريكي والقوات المشتركة، وكذلك أوكرانيا وغيرها من الحلفاء حول العالم".

ووفقا له، ستسمح صواريخ PAC-3 MSE "بمواجهة التهديدات بما في ذلك الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والصواريخ فرط الصوتية والطائرات الحربية".

من جانبه أعلن البنتاغون يوم الجمعة، أن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد لتوريد أنظمة PAC-3. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها، إن القيمة الإجمالية للعقد تقدر بنحو 5.3 مليار دولار.

وتوضح الوثيقة أن هذا المبلغ يشمل الأموال المخصصة من خلال الجيش الأمريكي، وكذلك أموال شراء الأسلحة من قبل دول أخرى. ولم تكشف الوزارة أسماء هذه الدول، وفقط ذكرت أن مدة العقد حتى 30 يونيو 2027.

المصدر: تاس